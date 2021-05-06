СК возбудил дело против мужчины, насмерть забившего брата в Ногинске

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Ногинске полиция задержала мужчину, которого подозревают в избиении брата до смерти. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего", – сказала Врадий.

По информации следствия, 4 мая мужчины распивали спиртные напитки в квартире на улице Коверши в Ногинске. После между ними возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанес своему брату не менее пяти ударов кулаком в область лица и головы. Потерпевший скончался на месте.

Врадий добавила, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее житель Кубани избил до смерти свою бабушку. Инцидент произошел 8 апреля, когда дочь пожилой женщины ушла на работу в ночную смену, оставив ее с 41-летним внуком.