Житель Кубани до смерти избил свою 89-летнюю бабушку

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Житель Кубани избил до смерти свою бабушку. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

89-летняя жительница, которая являлась инвалидом первой группы, проживала у себя в квартире в поселке Мостовском с дочерью и внуком. Инцидент произошел 8 апреля, когда ее дочь ушла на работу в ночную смену, оставив бабушку с 41-летним внуком.

Известно, что внук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес бабушке многочисленные травмы. От полученных телесных повреждений пожилая женщина скончалась на месте. В отношении внука возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Тверской области мужчина набросился с ножом на двух полицейских, один из них попал в больницу. В результате был задержан 57-летний житель поселка Новозавидовского, в отношении него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

