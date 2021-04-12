В Калининграде завели дело против мужчины, забившего битой хаски соседа

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В городе Полесске Калининградской области возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества в отношении мужчины, который убил деревянной битой соседскую собаку породы хаски. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

По данным правоохранителей, злоумышленник убил собаку, которая забежала на его территорию и, как он отметил, напала на скот. Хозяйка животного обратилась в дежурную часть отделения полиции с заявлением. Специалисты изъяли труп собаки и деревянную биту. Экспертиза показала, что смерть питомца наступила мгновенно из-за сильного удара по голове.

Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы. В правоохранительных органах рассказали, что расследование еще продолжается. На данный момент подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее сообщалось, что жителю Дмитровского городского округа Давиду Гафарову предъявлено обвинение по факту жестокого обращения с животными. По версии дознания, инцидент произошел в июне 2020 года в селе Озерецком. Тогда мужчина обнаружил на улице бездомную собаку и избил ее молотком.