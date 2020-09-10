Жительнице Алтайского края грозит уголовный срок за поедание собак

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело завели в Алтайском крае на женщину, которая истязает и ест собак, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, жительница села Зеленая Дубрава Рубцовского района в июне этого года забила двух щенков с целью употребления их в пищу.

Дело по статье "Жестокое обращение с животными" возбудили на основании дополнительной проверки, назначенной начальником МО МВД России "Рубцовский" 5 сентября.

В полиции сообщили, что заинтересованные ведомства проверили материальное положение подозреваемой. Согласно полученной информации, она не находится в асоциальном положении, не состоит на учете в службе социальной защиты как представитель остронуждающейся категории граждан, а также имеет официальные источники дохода.

Первоначально о случившемся написала в соцсетях депутат Рубцовского городского Совета Надежда Дрюпина. По ее словам, жители села Зеленая Дубрава обратились в полицию после видео с убийством и разделыванием животного. В правоохранительных органах дело возбуждать не стали, объяснив это тем, что животные – единственный источник пропитания женщины.

Позже председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов пообещал проверить инцидент. Он заявил, что тяжелое финансовое положение не оправдывает преступление, поэтому он возьмется за эту ситуацию. Он напомнил, что убийство животного – это серьезное уголовное преступление.

