В Госдуме проверят инцидент с женщиной, евшей собак на Алтае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов пообещал проверить инцидент с женщиной, евшей собак на Алтае, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

О случившемся написала в соцсетях депутат Рубцовского городского Совета Надежда Дрюпина. По ее словам, жители села Зеленая Дубрава обратились в полицию после видео с убийством и разделыванием животного. В правоохранительных органах дело возбуждать не стали, объяснив это тем, что животные – единственный источник пропитания женщины.

Бурматов заявил, что тяжелое финансовое положение не оправдывает преступление, поэтому он возьмется за эту ситуацию. Он напомнил, что убийство животного – это серьезное уголовное преступление.

"Вы представьте, а если появится человек, который скажет: "Я убиваю и ем людей, потому что мне нечего есть". Это что, освобождает от ответственности? Так можно дойти до вещей совсем уже маразматических. Я считаю, что там просто паралич местной власти, и люди забыли, как выполнять свои прямые должностные обязанности", – заявил он.

Депутат добавил, что, с другой стороны, у него много вопросов к местным властям.

"Они вообще чем там занимаются? Та женщина не сама же по себе. Если она пенсионер, то должны быть положены соцвыплаты, если безработная – то же самое. Почему ей никто не занимается и человек находится в таком материальном положении?" – заявил парламентарий.

Он сообщил, что направит запросы в прокуратуру, чтобы они проверили местных чиновников и местных полицейских.

Зимой прокуратура добилась возбуждения дела об убийстве кошки и трех котят в Москве. Сообщалось, что житель района Хорошёво-Мнёвники выкинул с балкона седьмого этажа трех питомцев, в результате чего они погибли.

