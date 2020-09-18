Жителя Подмосковья будут судить за избиение собаки молотком

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Жителю Дмитровского городского округа Давиду Гафарову предъявлено обвинение по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области, которая утвердила обвинительный акт по данному уголовному делу.

По версии дознания, инцидент произошел в июне 2020 года в селе Озерецком. Тогда мужчина обнаружил на улице бездомную собаку.

"В присутствии других граждан, в том числе малолетних, Гафаров нанес животному многочисленные повреждения молотком, после чего отнес его в беспомощном состоянии в безлюдное место", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.

В ведомстве не уточнили, выжило ли животное. Отмечается, что рассмотрением по существу займется мировой судья 27-го судебного участка Дмитровского судебного района.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на женщину, которая истязает и ест собак, завели уголовное дело. По предварительным данным, жительница села Зеленая Дубрава Рубцовского района в июне этого года забила двух щенков с целью употребления их в пищу.

