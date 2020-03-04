В Приморье хозяйке вернули похищенную пять лет назад собаку

Фото: ОМВД России по городу Артему

Полиция приморского города Артема вернула хозяйке собаку, украденную в 2015 году, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Русского спаниеля по кличке Бим 68-летняя женщина заметила на видео, записанном зоозащитниками о "концлагере для собак", который устроил у себя дома один из местных жителей.

В начале февраля полиция Артема возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Полицейские приехали на место, и пес на глазах правоохранителей, представителей зоозащитной организации и СМИ признал хозяйку.

65-летний хозяин "концлагеря" признался в том, что выкрал спаниеля в подарок дочери. К возбужденному в отношении него делу о жестоком обращении с животными добавилось еще одно – о краже.

Ранее в Костроме местная жительница завещала свою недвижимость приюту для бездомных собак. Сестра покойной направила иск об оспаривании подобного решения.