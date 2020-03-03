Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:46

Жительница Костромы завещала свой дом бездомным собакам

общество животные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Костроме местная жительница завещала свою недвижимость приюту для бездомных собак. Сестра покойной направила иск об оспаривании подобного решения, сообщается на сайте городского суда.

В заявлении женщина отметила, что такое завещание нарушает ее права как законной наследницы. Также истец заявила, что при составлении своего распоряжения ее родственница не осознавала, что делает, поскольку принимала сильные препараты для лечения онкологии.

В частности, женщина предположила, что ее сестру, находящуюся при смерти, сотрудники приюта могли заставить завещать организации свои квартиру, частный дом и земельный участок.

Правоохранители провели расследование, в ходе которого было выяснено, что завещавшая собакам недвижимость женщина по доброй воле оставила часть своего имущества организации помощи животным.

Ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду составил завещание. Нападающий туринского "Ювентуса" в случае смерти пожелал пожертвовать все свое имущество невесте Джорджине Родригес.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика