Жительница Костромы завещала свой дом бездомным собакам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Костроме местная жительница завещала свою недвижимость приюту для бездомных собак. Сестра покойной направила иск об оспаривании подобного решения, сообщается на сайте городского суда.

В заявлении женщина отметила, что такое завещание нарушает ее права как законной наследницы. Также истец заявила, что при составлении своего распоряжения ее родственница не осознавала, что делает, поскольку принимала сильные препараты для лечения онкологии.

В частности, женщина предположила, что ее сестру, находящуюся при смерти, сотрудники приюта могли заставить завещать организации свои квартиру, частный дом и земельный участок.

Правоохранители провели расследование, в ходе которого было выяснено, что завещавшая собакам недвижимость женщина по доброй воле оставила часть своего имущества организации помощи животным.

Ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду составил завещание. Нападающий туринского "Ювентуса" в случае смерти пожелал пожертвовать все свое имущество невесте Джорджине Родригес.