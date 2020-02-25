Стало известно завещание Кирка Дугласа

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Стало известно завещание скончавшегося американского актера Кирка Дугласа. Об этом пишет издание Mirror.

Сообщается, что голливудский актер завещал все свое состояние на благотворительность. В частности, порядка 80 миллионов долларов уйдут в его собственный фонд. Кроме того, часть наследства перейдет в Университет Святого Лаврентия в Нью-Йорке. Эти средства планируется потратить на стипендии для студентов из малоимущих семей.

Отмечается, что сын скончавшегося актера – Майкл Дуглас – останется без наследства. При этом его состояние оценивается в 300 миллионов долларов.

Актер Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Он сыграл большое количество ролей в кино. Наибольшую известность ему принесли фильмы "Спартак" и "Детективная история".

В 1996 году Кирк Дуглас был награжден почетной премией "Оскар" за выдающуюся карьеру.