Президент Гильдии киноведов и кинокритиков рассказал о творчестве Кирка Дугласа

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Звезда Голливуда, американский актер Кирк Дуглас ушел из жизни в возрасте 103 лет. По словам президента Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилла Разлогова, артист гордился своим русским происхождением. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Дуглас – один из величайших актеров Голливуда, всегда гордившийся своим русским происхождением. Его сын Майкл Дуглас тоже очень крупный актер. Из его наиболее ярких ролей – естественно, роль Спартака в одноименном фильме, который демонстрировался даже в советском прокате", – поделился Разлогов.

По словам киноведа, актер продолжал выступать в кино даже в почтенном возрасте. Дугласа уважали и зрители, и коллеги-профессионалы.

Кирк Дуглас скончался в среду, 5 февраля. За всю свою карьеру он, отец другого известного актера Майкла Дугласа, снялся более чем в 40 фильмах – уже упомянутом "Спартаке", "Чемпионе", "Странствиях Одиссея". Его называли последним представителем золотого века Голливуда.