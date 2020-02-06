Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

15:52

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков рассказал о творчестве Кирка Дугласа

утраты культура кино за рубежом

Фото: ТАСС/Armando Gallo/Zuma

Звезда Голливуда, американский актер Кирк Дуглас ушел из жизни в возрасте 103 лет. По словам президента Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилла Разлогова, артист гордился своим русским происхождением. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Дуглас – один из величайших актеров Голливуда, всегда гордившийся своим русским происхождением. Его сын Майкл Дуглас тоже очень крупный актер. Из его наиболее ярких ролей – естественно, роль Спартака в одноименном фильме, который демонстрировался даже в советском прокате", – поделился Разлогов.

По словам киноведа, актер продолжал выступать в кино даже в почтенном возрасте. Дугласа уважали и зрители, и коллеги-профессионалы.

Кирк Дуглас скончался в среду, 5 февраля. За всю свою карьеру он, отец другого известного актера Майкла Дугласа, снялся более чем в 40 фильмах – уже упомянутом "Спартаке", "Чемпионе", "Странствиях Одиссея". Его называли последним представителем золотого века Голливуда.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика