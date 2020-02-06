Фото: AP/TASS/Matt Sayles

Легендарный голливудский актер Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом пишет американский журнал People, ссылаясь на заявление сына Майкла Дугласа.

"Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино", – сказал Майкл Дуглас.

По мнению сына, отец прожил замечательную жизнь, оставив будущим поколениям наследие в кинематографе.

Кирк Дуглас сыграл большое количество ролей в кино. Наибольшую известность ему принесли фильмы "Спартак" и "Детективная история". Всего Кирк Дуглас принял участие в съемках более 80 кинокартин.

Кроме того, актер стал автором десяти книг.

В 1996 году Кирк Дуглас был награжден почетной премией "Оскар" за выдающуюся карьеру.