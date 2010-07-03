Экс-премьер Таиланда завещал все свое состояние бедным

Бывший премьер-министр, экс-командующий армией Таиланда Прем Тинсуланон скончался 25 мая в возрасте 98 лет и завещал все свое состояние бедным. Об этом пишет газета Bangkok Post.
Как пояснил помощник Тинсуланона, генерал Пхиссану Пхуттхавонг, экс-премьер хотел пожертвовать средства на повышение уровня жизни беднейших слоев населения Таиланда. При этом генерал не стал называть сумму пожертвования, отметив лишь, что речь идет сотнях миллионов батов, то есть о миллионах долларов.
Прем Тинсуланон умер от сердечной недостаточности 25 мая в больнице Прамонгкут в Бангкоке. Всего за три недели до этого он посетил свадебную церемонии короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) и королевы Сутхиды, а затем дал аудиенцию лидерам военного правительства по случаю своего 98-летия.
С 1980 по 1988 год Тинсуланон был премьер-министром Таиланда, а с 1998 года − председателем Тайного совета при короле. Известно, что незадолго до окончания своего правления политик побывал в Москве, где встретился с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.
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