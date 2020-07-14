Мертвого лебедя нашли на Патриарших прудах в Москве

Мертвого лебедя нашли в районе Патриарших прудов в Москве

В районе Патриарших прудов нашли мертвого лебедя, передает телеканал Москва 24. Фотографии погибшей птицы выложили в Сеть.

Местные жители уверены, что лебедя убили – на его теле видна рана. Они просят найти и наказать живодера. В комментариях в соцсетях москвичи предлагают отследить преступника по камерам видеонаблюдения.

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после того, как неизвестные убили домашнюю кошку.

Инцидент произошел вечером 12 июля на Большой Серпуховской улице. В правоохранительные органы обратился мужчина 1974 года рождения, который заявил, что неизвестный причинил две стреляные раны его кошке по кличке Рысь.