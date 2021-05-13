Суд отправил под домашний арест подозреваемого в избиении директора "Спартака"

16:20
Фото: пресс-служба Перовского районного суда города Москвы
Перовский районный суд столицы отправил под домашний арест Жафяра Боровкова, подозреваемого в нападении на директора по связям с общественностью футбольного клуба "Спартак" Антона Фетисова. Об этом Агентству "Москва" рассказала пресс-секретарь суда Татьяна Павлюк.
"Постановлением Перовского районного суда Москвы от 13 мая 2021 года в удовлетворении ходатайства следователя СО отдела МВД России по району Новокосино Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Жафяра Боровкова отказано. Избрана в отношении Жафяра Боровкова мера пресечения в виде домашнего ареста до 10 июля", – говорится в сообщении.
Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Нападение произошло 9 мая, когда Фетисов с женой выходил из ресторана. Увидев, что на выходе из заведения происходит конфликт, он попытался разнять людей. Один из участников ударил Фетисова несколько раз, после чего попытался ударить его ногой.
В клубе рассказали, что сейчас Фетисов остается в реанимации с черепно-мозговой травмой.
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