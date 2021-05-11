"Московский патруль": правоохранители разыскивают подозреваемых в избиении мужчины

Столичные полицейские ищут подозреваемых в нападении на директора департамента по связям с общественностью футбольного клуба "Спартак – Москва" Антона Фетисова. Сейчас он находится в больнице с тяжелыми травмами.

Конфликт произошел около одного из баров на востоке столицы и попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах можно разглядеть, как участники потасовки избивают человека, который находится за фургоном с продуктами. По факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело.

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