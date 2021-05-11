Мурашко оценил необходимость экстренной эвакуации пострадавших в Казани

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Необходимости в экстренной эвакуации пострадавших при стрельбе в Казани нет, окончательное решение будет принято к утру 12 мая. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас стоит борт, у которого есть возможность эвакуации до 20 человек. Мы приняли решение еще раз оценить ситуацию, посмотреть стабильность (пациентов. – Прим. ред.) совместно со специалистами региональными и федеральными и к утру определиться по эвакуации", – сказал Мурашко.

Он подчеркнул, что в настоящий момент вся необходимая помощь в полном объеме оказывается на месте. У медиков есть достаточный запас лекарственных препаратов и необходимое оборудование.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы. После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Пострадал 21 человек.

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

По данным главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, нападавшего зовут Ильназ Г., разрешение на гладкоствольное ружье он получил 28 апреля. По его словам, Ильназ с января не появлялся в учебном заведении, не явился на экзамены и защиту производственной практики.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

