Знакомая подозреваемого в стрельбе в казанской гимназии рассказала о нем

Утром 11 мая в одной из казанских гимназий произошла стрельба. В результате ЧП погибли девять человек, более 20 были госпитализированы. Налетчика удалось задержать, следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве. Рассказываем подробности произошедшей трагедии.



Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Трагедия в гимназии

Информация о стрельбе в гимназии № 175 на улице Файзи в Казани появилась во вторник утром, 11 мая. Сперва СМИ сообщали, что на школу напали два человека: одного из них задержали, второго якобы ликвидировали.

Однако позднее руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что данные о двух налетчиках не соответствуют действительности. В Национальном антитеррористическом комитете пояснили, что открывший стрельбу в казанской гимназии действовал один. Информацию о его задержании подтвердили в МВД.

Источник в Минпросвещения рассказал, что налетчик якобы прошел с оружием через главный вход здания, после чего открыл огонь.





источник в Минпросвещения Прошел один человек с автоматом через главный вход здания и сразу начал стрелять. Ранил на входе рабочего по обслуживанию здания.

Одна из учениц школы также рассказала, что услышала взрыв, перед тем как началась стрельба.

В результате происшествия погибли девять человек. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. Вместе с тем в пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что после ЧП были госпитализированы более 20 человек.





Рустам Минниханов президент Татарстана Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли 9 человек.

По словам Минниханова, подозреваемому в нападении на школу 19 лет, "официально на него зарегистрировано оружие". Источник добавил, что предполагаемый стрелок после налета якобы собирался покончить с собой, однако правоохранители задержали его, не дав это сделать. Известно, что молодому человеку назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

По факту ЧП в СК возбудили дело о массовом убийстве. Вместе с тем власти Татарстана объявили 12 мая днем траура, все занятия в школах отменены. Кроме того, в отношении всех владельцев оружия было поручено провести комплексную проверку. Также известно, что семьям погибших при стрельбе выплатят по 1 миллиону рублей.

Соболезнования родным и близким погибших выразил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что "каждая такая потеря – это огромное горе". Со словами соболезнования выступил и Сергей Собянин.

"Потрясен чудовищным нападением на казанскую школу, в результате которого погибли дети и взрослые. В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей республики. Прошу передать искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", – заявил он.



Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

"Я осознал, что я Бог"

По данным СМИ, подозреваемый в стрельбе молодой человек окончил гимназию № 175 четыре года назад. Знакомая парня Наталья (имя изменено. – Прим. ред.) рассказала журналистам, что училась с ним в параллельном классе.

По ее словам, молодой человек был нелюдимым и не имел друзей. "Мы близко не общались. Сколько помню, на переменах он сидел всегда один, был немного забитым", – вспоминает она.





Наталья Тем не менее у нас были очень дружные и хорошие классы, над ним никто не издевался, никогда не травил.

По мнению Натальи, подозреваемый мог затаить обиду на одну из учительниц, преподававшую у него до 9-го класса. Она якобы была неблагосклонна к молодому человеку – считала, что парню не стоит продолжать обучение. Со слов девушки, педагог не дала ему поступить в 11-й класс.

"Говорила, что он не сможет учиться, что у него не получится, поэтому он ушел после 9-го класса", – уточнила Наталья.

Схожей информацией обладает и источник в правоохранительных органах. "По предварительным данным, молодой человек устроил стрельбу на почве мести и ненависти", – сообщил он.

В колледже ТИСБИ, где учился подозреваемый, заявили, что парень был неконфликтным. Однако недавно его отчислили из-за академической задолженности.





источник в колледже За время учебы показал себя тихим, спокойным, опрятным, неконфликтным. Уважительно относился к группе и преподавателям. Без вредных привычек.

В колледже добавили, что молодой человек был студентом 4-го курса, изучал программирование. С сентября он пропускал занятия, а с 13 апреля текущего года связь с ним "была потеряна". Подозреваемый пропустил три экзамена, а также защиту производственной практики. В результате парня отчислили 26 апреля.

Вместе с тем в Сети распространилось видео допроса молодого человека. На кадрах запечатлено, как он с криками и нецензурной бранью комментирует произошедшее. В частности, заявляет: "Я осознал, что я Бог".

"Летом во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел. Еще больше начал ненавидеть", – кричит подозреваемый.

Он также заявил, что отказался от своих родителей.



СК возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в школе в Казани

Не допустить повторения?

В пресс-службе мэрии Казани со ссылкой на заместителя директора гимназии № 175 Галину Ухванову пояснили, что школу охраняла вахтерша.

В свою очередь, руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что были ранены двое сотрудников учебного заведения. Она также подчеркнула, что в школе установлена система контроля и управления доступа.





Лилия Галимова руководитель пресс-службы президента Татарстана Она блокирует двери, туда без карточки вход не возможен. Как только этот человек подошел и попытался войти – у него не было карточки, – соответственно, ему начали препятствовать.

"Все заблокировалось и он открыл огонь, ранив человека, который там на охране стоял. Рядом с этим человеком всегда стоит второй, технический сотрудник, который успел на тревожную кнопку нажать", – уточнила она.

После трагедии Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать ужесточение правил оборота оружия.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Отдельное поручение было дано, с тем чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с призывом мобилизовать родительское сообщество, органы власти и спецслужбы, чтобы не допустить повторения подобных трагедий.