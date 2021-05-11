НАК сообщил об одном вооруженном преступнике, открывшем огонь в казанской гимназии

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Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что вооруженный преступник, который открыл стрельбу в казанской гимназии, действовал один. Об этом сообщает РИА Новости.

В комитете отметили, что на данный момент стрелок задержан сотрудниками сил правопорядка.

Ранее в СМИ сообщали, что нападавших в школе могло быть двое. По словам представителей правоохранительных органов, один из них был задержан, а второй – ликвидирован.

Однако МВД Татарстана опровергло эту информацию: в ведомстве сообщили, что у стрелка в школе не было пособников.

Прокуратура республики организовала проверку. На место ЧП направлены более 20 бригад скорой. Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности.

Жертвами стрельбы в казанской школе стали четыре мальчика, три девочки и один учитель. 16 человек находятся в больнице. Речь идет о 12 детях и 4 взрослых.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. МВД сообщает, что после задержания напавшего на школу в Казани в здании продолжаются оперативные действия.