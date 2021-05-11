Очевидцы рассказали о стрельбе в школе в Казани

ТАСС/Егор Алеев

Ученики, находившиеся в момент стрельбы в школе в Казани, рассказали Москве 24 о происшествии, а также о том, как проходила эвакуация из здания.

Ранее правоохранители задержали юношу, устроившего стрельбу в школе № 175 в Казани. На место происшествия приехал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ученик школы № 175 Айдар (имя изменено. – Прим. ред.) рассказал, что о происшествии детей предупредил директор школы.

"Началось все примерно в 09:20. Мы сидели на третьем этаже. По радио директор сказал всем закрыться в кабинетах. Потом послышались последовательные взрывы, выстрелы. Два стрелка было. Первый этаж подорвали", – рассказал ученик.



имя изменено. – Прим. ред.

Еще одна ученица школы Виктория () вспоминает, что в школе прогремел взрыв.

"Было где-то полдесятого. Мы сидели на уроке, услышали огромный взрыв. Я не поняла, что это. Со вторым выстрелом мы с учителем перебежали в другой кабинет", – рассказала девочка.

По словам школьников, в кабинетах они просидели около получаса. После этого детей эвакуировали сотрудники правоохранительных органов.





Айдар ученик школы, в которой произошла стрельба Приехали полиция, пожарные и нас вывели. Несколько человек убили, мы мимо тел проходили. У нас многие плакали.

По данным СМИ, нападавших в школе могло быть двое. Позднее МВД Татарстана опровергло эту информацию: ведомство сообщает, что у стрелка в школе не было пособников.

Прокуратура республики организовала проверку. На место ЧП направлены более 20 бригад скорой. Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности.



Жертвами стрельбы в казанской школе стали четыре мальчика, три девочки и один учитель. В больницы доставлен 21 человек. Об этом сообщает Минздрав региона.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. МВД сообщает, что после задержания напавшего на школу в Казани в здании продолжаются оперативные действия.