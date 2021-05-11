В Татарстане 12 мая объявлено днем траура

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Среда, 12 мая, объявлена в Татарстане днем траура после трагедии в школе в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.

"Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днем траура", – сказала она.

Кроме того, во всех школах Казани в среду отменены занятия.

"По поручению президента республики будут организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана", – сообщила Галимова.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

По последним данным, семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

