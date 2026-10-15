ФСБ заявила, что задержанный под Псковом гражданин Швеции служил в нацбатальоне "Айдар"

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Задержанный в Псковской области гражданин Швеции служил в украинском националистическом батальоне "Айдар" (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По словам задержанного, он подписал контракт с подразделением в Тернополе, после чего его отправили на тренировки, где он учился управлять FPV-дроном для разведки и наблюдения. Кроме того, он обучал этому других.

"Они хотели использовать меня и заставить совершать диверсии и теракты в России", – сказал иностранец.

Силовики задержали шведа 15 октября за незаконное пересечение российской границы. По данным ФСБ, он направлялся в страну для совершения диверсионно-террористических актов на военных объектах.

Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы, также решается вопрос об открытии дел по статьям "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и "Наемничество".