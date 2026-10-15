Цивилев заявил, что запасов угля в России хватит более чем на 500 лет

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российские запасы угля позволят поддерживать добычу на протяжении более пяти веков. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев на сессии "Климатический прагматизм: технологическое лидерство, экологически чистое топливо и контуры международного диалога на пути к COP 31", передает РИА Новости.

По словам главы Минэнерго, Владимир Путин ранее отмечал, что угля в стране хватит более чем на 500 лет. Цивилев подчеркнул, что это создает значительные перспективы для развития угольной отрасли, а Россия готова делиться своими наработками с другими странами.

При этом министр отметил, что для энергетики важно сохранять разумное соотношение между различными источниками энергии.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России открыли и поставили на баланс более 200 месторождений твердых полезных ископаемых. В числе крупнейших открытий – месторождения калийно-магниевых солей. К примеру, Иванихинское месторождение в Саратовской области имеет запас в один миллиард тонн.