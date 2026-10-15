Собянин внес в Мосгордуму проект закона о бюджете Москвы на 2027–2029 годы

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В Мосгордуму внесли проект городского бюджета на 2027–2029 годы, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Документ подготовили с учетом стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Москвы до 2040 года. В ближайшие три года власти рассчитывают увеличить доходы бюджета по всем основным источникам. Финансирование предусмотрено для реализации 13 государственных программ.

Среди приоритетов остаются социальная защита москвичей, поддержка участников специальной военной операции (СВО) и их семей, повышение качества и доступности услуг населению. Также в планах – развитие городской инфраструктуры, стимулирование инвестиций, поддержка реального сектора экономики и создание комфортной и безопасной городской среды.

Отдельное направление расходов связано с реализацией проектов, направленных на обеспечение обороноспособности страны в условиях проведения СВО.

Подробная информация о доходах бюджета и социальных расходах опубликована на портале mos.ru.

Ранее Собянин сообщил об утверждении прогноза социально-экономического развития Москвы на 2027–2029 годы. По оценкам властей, валовой региональный продукт столицы будет ежегодно увеличиваться на 1,5–2,5%, а выпуск продукции обрабатывающей промышленности – на 6–7,5%.

Инвестиции в 2027 году должны вырасти примерно на 0,5% в сопоставимых ценах, а в 2028–2029 годах – на 2,7–3,2%. Среди факторов роста мэр назвал развитие высокотехнологичных отраслей, смягчение денежно-кредитной политики Центробанка и вложения в транспортную и инженерную инфраструктуру.