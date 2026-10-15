Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 13:38

Экономика

Поставки шин из Южной Кореи в Россию достигли рекордных значений за 12 лет

Фото: 123RF.com/andriimedvediuk

Поставки шин из Южной Кореи в Россию увеличились в 7 раз в сентябре этого года, достигнув максимальных значений более чем за 12 лет. Такой вывод следует из данных корейской таможни, которые приводит РИА Новости.

В сентябре 2026 года в Россию поставили шины для легковых автомобилей на 23,7 миллиона долларов. Это максимум с апреля 2014 года – тогда поставки достигали 29,9 миллиона долларов.

За месяц объемы корейского экспорта увеличились в 1,6 раза, а в годовом выражении – в 7,1 раза. По итогам трех кварталов экспорт шин в РФ достиг 131,9 миллиона долларов, увеличившись за год почти на треть.

Также РФ заняла второе место среди главных покупателей корейских шин, месяц назад она была 4-й, а год назад 16-й. В топ-5 также оказались США (61,2 миллиона долларов), Германия (21,8 миллиона), Нидерланды (18,7 миллиона) и Турция (12,8 миллиона).

Ранее сообщалось, что в июле из Южной Кореи в Россию отправили почти 30 тысяч тонн очищенного топлива. По информации журналистов, как минимум два танкера ближнего плавания вышли из южнокорейского порта Ульсан и брали курс на Дальний Восток. Одно судно прибыло к месту назначения. Два собеседника агентства также утверждали, что груз включал дизельное топливо.

Читайте также


экономикатранспорт

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика