Поставки шин из Южной Кореи в Россию достигли рекордных значений за 12 лет

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Поставки шин из Южной Кореи в Россию увеличились в 7 раз в сентябре этого года, достигнув максимальных значений более чем за 12 лет. Такой вывод следует из данных корейской таможни, которые приводит РИА Новости.

В сентябре 2026 года в Россию поставили шины для легковых автомобилей на 23,7 миллиона долларов. Это максимум с апреля 2014 года – тогда поставки достигали 29,9 миллиона долларов.

За месяц объемы корейского экспорта увеличились в 1,6 раза, а в годовом выражении – в 7,1 раза. По итогам трех кварталов экспорт шин в РФ достиг 131,9 миллиона долларов, увеличившись за год почти на треть.

Также РФ заняла второе место среди главных покупателей корейских шин, месяц назад она была 4-й, а год назад 16-й. В топ-5 также оказались США (61,2 миллиона долларов), Германия (21,8 миллиона), Нидерланды (18,7 миллиона) и Турция (12,8 миллиона).

Ранее сообщалось, что в июле из Южной Кореи в Россию отправили почти 30 тысяч тонн очищенного топлива. По информации журналистов, как минимум два танкера ближнего плавания вышли из южнокорейского порта Ульсан и брали курс на Дальний Восток. Одно судно прибыло к месту назначения. Два собеседника агентства также утверждали, что груз включал дизельное топливо.

