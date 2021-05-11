Семьям погибших при стрельбе в Татарстане выплатят по 1 млн рублей

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Семьи погибших при стрельбе в школе в Казани получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Правительство республики по поручению президента готовит постановление по организации выплат: по 1 миллиону семьям погибших, 400 тысяч – людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч – легкой степени тяжести", – пояснила она.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175. По последним данным, семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.