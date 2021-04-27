В Москве задержали пять членов ОПГ, использовавших детей для краж телефонов

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Столичные правоохранители задержали предполагаемых участников банды, занимавшейся кражами дорогих мобильных телефонов у пассажиров метро. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

"В качестве исполнителей преступлений использовались несовершеннолетние девушки, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности. Их жертвами становились пассажирки метро, которые на станциях общались с помощью дорогостоящих мобильных устройств и затем убирали их в карманы верхней одежды", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что исполнители работали в паре. Одна девушка отвлекала потенциальную жертву, а другая незаметно вытаскивала смартфон.

Остальные члены группы занимались разблокировкой украденной техники, удалением хранящихся на устройствах данных и реализацией гаджетов на радиорынке. Полученную прибыль организатор преступного сообщества распределял между участниками.

"В результате специальной операции сотрудниками полиции и спецподразделения Росгвардии задержан предполагаемый лидер организованной группы – 70-летний житель столицы, а также четверо его возможных соучастников – жители Москвы и Московской области", – рассказали в пресс-службе МВД, добавив, что в ходе обыска у задержанных изъяли компьютеры и более 1,3 тысячи мобильных телефонов.

Уголовное дело заведено по статье о тайном хищении чужого имущества, совершенном организованной группой. Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим – в виде домашнего ареста.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сейчас следователи устанавливают причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Также полицейские идентифицируют предполагаемых потерпевших.

Ранее подмосковным правоохранителям удалось задержать серийных угонщиков. По предварительным данным, злоумышленники по ночам вскрывали замки машин и при помощи подложных номерных знаков отгоняли их в отстойник.