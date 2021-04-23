Подмосковные полицейские задержали серийных угонщиков

16:32
Фото: Главное управление МВД России по Московской области
В Подмосковье сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин, подозреваемых в автомобильных кражах. Об этом сообщают "Дни.ру".
По предварительным данным, злоумышленники по ночам вскрывали замки машин определенной иномарки и при помощи подложных номерных знаков отгоняли транспортные средства в отстойник.
Общая сумма материального ущерба, причиненного мужчинами, составляет около одного миллиона рублей. В их отношении возбуждены уголовные дела по факту кражи.
На данный момент оба подозреваемых задержаны.
Ранее пенсионерка из подмосковного Хотькова заявила в полицию о хищении из ее квартиры 1 миллиона долларов и 1 миллиона рублей, украсть деньги, по словам 89-летней женщины, мог ее внук.
По данному факту организована проверка. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося.
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