Подмосковные полицейские задержали серийных угонщиков

Фото: Главное управление МВД России по Московской области

В Подмосковье сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин, подозреваемых в автомобильных кражах. Об этом сообщают "Дни.ру".

По предварительным данным, злоумышленники по ночам вскрывали замки машин определенной иномарки и при помощи подложных номерных знаков отгоняли транспортные средства в отстойник.

Общая сумма материального ущерба, причиненного мужчинами, составляет около одного миллиона рублей. В их отношении возбуждены уголовные дела по факту кражи.

На данный момент оба подозреваемых задержаны.

Ранее пенсионерка из подмосковного Хотькова заявила в полицию о хищении из ее квартиры 1 миллиона долларов и 1 миллиона рублей, украсть деньги, по словам 89-летней женщины, мог ее внук.

По данному факту организована проверка. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося.