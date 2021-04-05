Свыше 7 млн рублей украли из квартиры в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 7 миллионов рублей украли из квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

Известно, что инцидент случился в столичном районе Тверской на улице Каретный Ряд.

"Неизвестный <...> путем свободного доступа совершил кражу 7 миллионов 78 тысяч 550 рублей", – рассказали в МВД.

По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Кража", добавили в полиции.

Ранее в Москве неизвестный обокрал пенсионера на сумму более миллиона рублей. Инцидент произошел в квартире на улице Пырьева. О пропаже заявил пострадавший мужчина 1949 года рождения.