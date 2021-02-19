В Петербурге вор вернул жертве сумку с любовной запиской

Фото: сзфоут.мвд.рф
В Санкт-Петербурге девушка обратилась в полицию из-за кражи сумки на Московском вокзале, сообщает управление транспортной полиции по СЗФО.
По данным транспортной полиции, девушка в сопровождении молодого человека зашла в кафе перед отправлением поезда. На пару обратил внимание мужчина, зашедший в здание вокзала погреться.
Воспользовавшись моментом, когда пара отошла оплатить заказ, злоумышленник совершил кражу женской сумочки и покинул вокзал. Часть имущества девушки он присвоил себе, а сумку с паспортом оставил в ближайшем метро.
В найденной сумке полиция обнаружила записку с извинениями.
"Ты нереально красивая. Прости за сумочку", – написал девушке злоумышленник.
Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 22-летний уроженец Республики Карелия. Часть украденных вещей изъяли из его квартиры.
Следователи возбудили уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Подмосковье задержали четверых мужчин, подозреваемых в краже 300 тонн авиационного топлива. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей.
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