В Подмосковье задержали подозреваемых в краже 300 тонн авиационного топлива

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вблизи деревни Сухарево городского округа Мытищи полиция задержала подозреваемых в совершении кражи авиационного керосина на 11 миллионов рублей, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, злоумышленники совершили врезку в магистральный нефтепродуктопровод, откуда похитили около 300 тонн топлива.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили и задержали четверых мужчин, двое из которых ранее судимые", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей.

Сейчас следствие устанавливает другие эпизоды преступной деятельности правонарушителей.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали злоумышленника, который похищал игрушки из детских магазинов. На данный момент известно как минимум о шести кражах в Коломне и Воскресенске.