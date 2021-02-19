В Подмосковье задержали подозреваемых в краже 300 тонн авиационного топлива

12:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вблизи деревни Сухарево городского округа Мытищи полиция задержала подозреваемых в совершении кражи авиационного керосина на 11 миллионов рублей, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
По предварительной информации, злоумышленники совершили врезку в магистральный нефтепродуктопровод, откуда похитили около 300 тонн топлива.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили и задержали четверых мужчин, двое из которых ранее судимые", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей.
Сейчас следствие устанавливает другие эпизоды преступной деятельности правонарушителей.
Ранее в Подмосковье полицейские задержали злоумышленника, который похищал игрушки из детских магазинов. На данный момент известно как минимум о шести кражах в Коломне и Воскресенске.
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