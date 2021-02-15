Жительнице Москвы грозит наказание за хищение документа времен Александра II

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прокуратура Центрального округа Москвы направила в суд уголовное дело, фигурантом которого является 62-летняя жительница столицы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным надзорного ведомства, женщина обвиняется в краже документа времен Александра II из архива.

"2 ноября 2020 года обвиняемая, находясь в помещении читального зала Российского государственного военно-исторического архива, являясь его пользователем на основании постоянного пропуска, получила архивные дела. В одном из полученных дел был вложен документ – "Изложение Высочайшего повеления об увольнении от службы исполняющего должность военного губернатора Семипалатинской области полковника П. М. Спиридонова и назначении на его место полковника Ф. А. Панова, датированный 3 марта 1857", – уточнили в прокуратуре.

Женщина попыталась вынести документ в блокноте, а позже – в туфле. По данным судебного экспертного заключения, документ имеет особую историческую ценность и оценивается в 50 тысяч рублей. Женщине грозит наказание в виде 5 лет принудительных работ или до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

В конце января правоохранительные органы столицы начали расследование по факту кражи бутылки вина за 29 тысяч рублей. Дорогой напиток похитили из магазина, расположенного на Остоженке.

