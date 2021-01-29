Бутылку вина за 29 тыс рублей украли из магазина на Остоженке

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Бутылка дорогого вина была похищена из магазина в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Кража произошла в торговой точке по адресу улица Остоженка, дом 30.

"С заявлением обратился менеджер-кассир торговой точки. Он пояснил, что обнаружил хищение бутылки вина стоимостью 28 тысяч 999 рублей 99 копеек", – сказано в сообщении.

В связи с инцидентом ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее москвича заключили под стражу за хищение 200 тысяч долларов у матери. Со слов злоумышленника, деньги ему понадобились, чтобы начать новую жизнь.

