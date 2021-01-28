В Москве задержали троих мужчин за слив бензина из машины каршеринга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские задержали троих подозреваемых в краже бензина из машины каршеринга. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В полицию района Капотня обратился очевидец, который сообщил о произошедшем. Он подробно описал приметы злоумышленников и автомобиль, на котором они передвигались.

"Правоохранители обнаружили указанное транспортное средство, в салоне которого находились трое местных жителей в возрасте от 21 до 24 лет. После осмотра было найдено устройство, похожее на насос, а также пять 50-литровых канистр, две из которых были наполнены бензином", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Минфине сообщили, что рост оптовых цен на топливо в РФ планируется сгладить в течение 1–2 месяцев. Получится это сделать благодаря демпферу. Действие такого механизма заключается в обеспечении стабильных цен для потребителей в рознице на АЗС. При этом цены на топливо устанавливаются независимо от уровня цен на нефть.