В Минэнерго назвали причину роста цен на бензин

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В начале года оптовые цены на бензин выросли из-за изменения макроэкономических параметров. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Минэнерго.
В министерстве отметили, что цены на бензин на внешних рынках изменились вслед за ростом нефтяных котировок, которые находятся на данный момент на уровне выше, чем были в среднем в 2020 году – 401 доллар за тонну против 304 долларов.
"При этом рост цен в рознице на АИ-92 на АЗС с начала 2021 года сохраняется в пределах инфляции – по данным Росстата, с 12 по 18 января цена на бензин изменилась на 0,2% при сопоставимой инфляции", – говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.
Отмечается, что в нынешнем году динамика цен на бензин будет находиться в пределах изменения индекса потребительских цен.
Ранее в Минфине сообщили, что рост оптовых цен на топливо в РФ планируется сгладить в течение 1–2 месяцев. Получится это сделать благодаря действию демпфера. В 2018 году разработали механизм демпфера, заключающегося в обеспечении стабильных цен для потребителей в рознице на АЗС. При этом цены на топливо установлены независимо от уровня цен на нефть. Подобный механизм демпфера продемонстрировал эффективность в прошлые годы.
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