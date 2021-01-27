Эксперт рассказал об опасной ошибке при парковке автомобиля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Директор департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков рассказал, что длительная стоянка с вывернутыми колесами уменьшает ресурс шарниров равных угловых скоростей колес, передает портал "АвтоВзгляд".

Специалист подчеркнул, что у автомобилей с гидроусилителем руля такая остановка может привести к ускоренному износу этой системы. Также он не исключили возможное повреждение масляных патрубков, которые могут потрескаться или лопнуть из-за сильного натяжения.

Ранее эксперты заявили, что водители допускают ошибку, стараясь быстрее завести мотор автомобиля. По их словам, первые секунды после включения зажигания важны для правильной настройки электроники в машине. Поэтому не следует прерывать этот процесс, сразу переводя ключ в положение "Старт".

В случае быстрого перевода в рабочий режим автомобиль функционирует на усредненных показателях, что может привести к выбросу недогоревших паров бензина в катализатор и повлиять на его износ, добавили специалисты.

