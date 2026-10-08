Лантратова заявила, что атака ВСУ в Херсонской области не останется безнаказанной

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Убийство многодетного отца и его дочери украинским беспилотником в Херсонской области не должно остаться безнаказанным. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, мужчина был волонтером, а его автомобиль атаковал украинский БПЛА. Отец и дочь погибли на месте, дома их ждали еще 12 братьев и сестер.

Лантратова добавила, что бесчеловечности киевского режима нет и не может быть оправданий.

Многодетный отец и его 15-летняя дочь погибли в результате удара украинского дрона в Херсонской области 7 октября. Инцидент произошел в 120 километрах от линии боевого соприкосновения, у Рыкова Генического округа. Беспилотник ударил по легковому автомобилю, в котором находились мужчина и девочка-подросток. Машина была уничтожена целиком.

Мужчина и его супруга воспитывали 13 детей. В настоящий момент женщина ждет 14-го ребенка. Власти региона пообещали, что семье погибших будет оказана вся необходимая помощь.