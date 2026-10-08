США могут задействовать новую военную базу в Гренландии в 2028 году

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США могут начать использовать новую военную базу в гренландском Нарсарсуаке примерно в 2028 году при сохранении достаточного уровня финансирования. Об этом рассказал директор Центра арктической безопасности Университета Аляски Трой Буффард.

"В Нарсарсуаке уже есть базовая инфраструктура, поэтому развертывание первоначального присутствия США там возможно примерно в 2028 году. Местерсвиг – это многолетний проект, и значимые возможности в этой сфере там, скорее всего, появятся ближе к 2030 году", – цитирует Буффарда РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что полный цикл развития обоих объектов может занять до десяти лет. Такой процесс предполагает создание топливных хранилищ и постоянной инфраструктуры, а также модернизацию портов и организацию круглогодичного снабжения.

Основную инфраструктуру нынешней базы Питуффик США построили примерно за два строительных сезона в начале 1950-х годов. В строительстве были задействованы тысячи рабочих. Однако это были экстренные меры, отметил Буффард. Он отметил, что в обычных бюджетных условиях следует ожидать поэтапного развития.

В сентябре президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о переходе к Вашингтону обязательств по обеспечению безопасности острова. Церемония состоялась на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Согласно договоренностям, США немедленно приступают к значительному наращиванию военного присутствия в Гренландии, включая строительство двух крупных баз. Перед подписанием документа Фредериксен отметила, что сделка учитывает право острова на самоопределение и территориальную целостность королевства.