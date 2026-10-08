Жителей подконтрольных Киеву городов ДНР призвали эвакуироваться в Донецк

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Штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) призвал жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки эвакуироваться в Донецк. Об этом говорится в телеграм-канале штаба.

"Жители Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки! Ищите любые способы переезда в Донецк. Дальше будет только хуже", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуированные могут сохранить приоритетное право на получение нового жилья, написав в чат-бот КДДС. Специалисты решат вопрос с недвижимостью по прибытии в Донецк.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет бороться за освобождение даже 0,01% территории Донецкой Народной Республики.

По его словам, РФ будет вести боевые действия наотмашь, пока урегулирование на Украине мирными средствами невозможно. Он уточнил, что ответы на эскалацию Киева являются пока единственным способом достижения интересов Москвы.