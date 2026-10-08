Трамп заявил, что не допустит уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего

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Президент США Дональд Трамп заверил своих сторонников, что не допустит уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего из-за войны с Ираном. Об этом он заявил на предвыборном митинге в Сан-Антонио.

"Мы не позволим этому случиться, мы защищаем наши города, мы защищаем нашу страну", – отметил американский лидер.

Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе войны с Ираном на выступлении в штате Небраска. Он назвал это "очень небольшой ценой". Глава Белого дома также выразил надежду, что противостояние с Ираном завершится в ближайшее время.

В ответ на это губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал президента США безумным и опасным человеком. Он также пожаловался, что Трамп послал Национальную гвардию и морпехов США "оккупировать Калифорнию".