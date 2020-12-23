Названа ошибка, приводящая к пожару в автомобиле

Фото: depositphotos/jarp14

Автоэксперты предупреждают, что неправильный запуск двигателя с разряженным аккумулятором может привести к серьезным проблемам для современных автомобилей, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалистов, неправильное "прикуривание" автомобиля может привести к сбоям электроники, чувствительной к резким перепадам напряжения, и обернуться возгоранием.

Одной из распространенных ошибок, по мнению экспертов, является неправильное присоединение проводов, в том числе при включенном двигателе "донорской" машины. Это может вызвать замыкание, оплавление проводки, сгорание предохранителей и пожар. Кроме того, такая ошибка может послужить причиной поломки генератора, электронного блока управления и охранной системы, предупредили эксперты.

Для того чтобы избежать этих проблем, автовладельцев призывают следовать ряду правил. Во-первых, двигатель автомобиля-"донора" должен быть выключен во время "прикуривания". Во-вторых, не стоит пытаться запускать дизельный мотор от бензинового и наоборот. В-третьих, эксперты не советуют запускать двигатель легковушки от грузовика.

Кроме того, необходимо быть аккуратным и не путать полярность контактов аккумулятора. Помимо этого, обязательно нужно изучить правильный порядок установки и снятия клемм и проводов, уточнили специалисты.

Для минимизации рисков они посоветовали отказаться от экстремального метода запуска современного автомобиля и в случае выхода из строя аккумулятора рекомендовали приобрести новый.

Ранее эксперты заявили, что водители допускают ошибку, стараясь быстрее завести мотор автомобиля. Они сообщили, что первые секунды после включения зажигания важны для правильной настройки электроники в машине. Поэтому не следует прерывать этот процесс, сразу переводя ключ в положение "Старт".