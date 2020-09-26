В Калифорнии запретят продажу машин с бензиновыми двигателями

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Власти американского штата Калифорния запретят продажу новых машин с бензиновыми двигателями к 2035 году .

Губернатор Гэвин Ньюсом указал, что это наиболее важный шаг, который штат может предпринять для борьбы с последствиями климатических изменений.

Он также отметил, что в Калифорнии на долю транспортных средств приходится более половины общего объема выбросов в атмосферу углекислого газа.

Ньюсом подчеркнул в Twitter, что выбросы становятся причиной возникновения астмы у детей, а также таяния ледников и подъема уровня океана.

К 2045 году это правило распространится на грузовики средней и большой грузоподъемности. При этом распоряжение не запрещает жителям владеть машинами.

Ранее в компании Mazda заявили, что электрокары загрязняют окружающую среду больше, чем автомобили с дизельными двигателями.