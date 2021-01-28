Жителя столицы арестовали за кражу у матери 200 тыс долларов на "новую жизнь"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Москвича заключили под стражу за хищение 200 тысяч долларов у матери. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В полицию с заявлением о пропаже денежных средств обратилась 42-летняя жительница города. По ее словам, из квартиры на Тверской улице, где она проживает, пропали 200 тысяч долларов.

Полицейским удалось разыскать и задержать 25-летнего подозреваемого. Выяснилось, что он является сыном потерпевшей.

"Воспользовавшись тем, что в квартире никого не было, он подобрал код от замка сейфа и совершил противоправное деяние. Со слов злоумышленника, деньги ему понадобились, чтобы начать новую жизнь. Похищенные денежные средства при задержании у него изъяты", – рассказали в МВД.

Уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестный похитил из квартиры в Куркине деньги, ювелирные изделия и часы общей стоимостью около 24,6 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".