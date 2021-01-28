Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:30

Жителя столицы арестовали за кражу у матери 200 тыс долларов на "новую жизнь"

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Москвича заключили под стражу за хищение 200 тысяч долларов у матери. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В полицию с заявлением о пропаже денежных средств обратилась 42-летняя жительница города. По ее словам, из квартиры на Тверской улице, где она проживает, пропали 200 тысяч долларов.

Полицейским удалось разыскать и задержать 25-летнего подозреваемого. Выяснилось, что он является сыном потерпевшей.

"Воспользовавшись тем, что в квартире никого не было, он подобрал код от замка сейфа и совершил противоправное деяние. Со слов злоумышленника, деньги ему понадобились, чтобы начать новую жизнь. Похищенные денежные средства при задержании у него изъяты", – рассказали в МВД.

Уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестный похитил из квартиры в Куркине деньги, ювелирные изделия и часы общей стоимостью около 24,6 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать