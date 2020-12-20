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Москва 24

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Происшествия

20 декабря, 19:14

Из московской квартиры украли деньги, ювелирные изделия и часы на 24,6 млн рублей

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный похитил из квартиры в Куркине деньги, ювелирные изделия и часы общей стоимостью около 24,6 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москве" со ссылкой на столичный главк МВД.

Инцидент произошел на улице Ландышевая. Злоумышленник отжал пластиковую дверь дополнительного входа.

Из сейфов он похитил три пары наручных часов стоимостью около 3 миллионов рублей, 200 тысяч долларов, 70 тысяч евро, 300 тысяч рублей и ювелирные изделия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее москвичей задержали по подозрению в хищении более 122 миллионов рублей со счетов россиян. Махинации двое подозреваемых совершали при помощи поддельных паспортов. От действий злоумышленников пострадали три человека.

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