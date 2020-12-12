Задержаны подозреваемые в хищении более 122 млн руб со счетов клиентов банка

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Москвичей задержали по подозрению в хищении более 122 миллионов рублей со счетов россиян. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что махинации двое подозреваемых совершали при помощи поддельных паспортов. На сегодняшний день установлено, что от действий злоумышленников пострадали три человека.

По версии следствия, фигуранты, предоставляя в отделения сотовой связи поддельные документы, меняли сим-карты с абонентскими номерами, привязанными к банковским картам потерпевших. После этого у них был доступ к личным кабинетам в мобильном банке. Деньги жертв злоумышленники переводили на подконтрольные счета.

Как сообщает Агентство "Москва", уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража") заведено следственными подразделениями территориальных ОВД Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярского края.

Задержать подозреваемых, по словам Волк, удалось при помощи аналитической работы правоохранительных органов и сотрудников ПАО "Сбербанк". В настоящее время следователи выясняют все факты произошедшего.

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денег путем мошенничества. 46-летняя жительница столицы познакомилась в интернете с неизвестным, который через некоторое время предложил ей купить жилье для совместного проживания. Потерпевшая взяла кредит на сумму 2,3 миллиона рублей и передала знакомому деньги для приобретения квартиры. После этого мужчина отключил телефон и перестал выходить на связь.

