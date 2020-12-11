Подозреваемый в хищении 250 млн долларов гражданин Ирана задержан в ТиНАО

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В ТиНАО задержали гражданина Ирана, который может быть причастен к хищению 250 миллионов долларов, сообщает пресс-служба МВД России.

"Задействование каналов Интерпола позволило оперативно установить факт въезда фигуранта в Россию и провести его задержание на 22-м километре Калужского шоссе", – говорится в сообщении.

Обвиняемый в мошенничестве Джами Сейедэсмаил был объявлен в международный розыск в октябре 2020 года на основании запроса правоохранительных органов Ирана.

Сейчас он доставлен в отдел внутренних дел.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение бывшему заместителю председателя правления банка "БФГ-Кредит" Денису Пуресеву по делу о растрате в особо крупном размере.

По версии следствия, он участвовал в двух эпизодах. Пуресев проходит по делу о похищении из банка 12,9 миллиарда рублей.