Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:49

Подозреваемый в хищении 250 млн долларов гражданин Ирана задержан в ТиНАО

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ТиНАО задержали гражданина Ирана, который может быть причастен к хищению 250 миллионов долларов, сообщает пресс-служба МВД России.

"Задействование каналов Интерпола позволило оперативно установить факт въезда фигуранта в Россию и провести его задержание на 22-м километре Калужского шоссе", – говорится в сообщении.

Обвиняемый в мошенничестве Джами Сейедэсмаил был объявлен в международный розыск в октябре 2020 года на основании запроса правоохранительных органов Ирана.

Сейчас он доставлен в отдел внутренних дел.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение бывшему заместителю председателя правления банка "БФГ-Кредит" Денису Пуресеву по делу о растрате в особо крупном размере.

По версии следствия, он участвовал в двух эпизодах. Пуресев проходит по делу о похищении из банка 12,9 миллиарда рублей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать