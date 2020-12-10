Экс-замглавы правления банка "БФГ-Кредит" Пуресеву предъявили обвинение в растрате

10:20
Фото: СК РФ
Следственный комитет РФ предъявил обвинение бывшему заместителю председателя правления банка "БФГ-Кредит" Денису Пуресеву по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.
"Ему предъявлено обвинение в совершении хищения в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения", – говорится в сообщении.
Пуресева арестовали в октябре текущего года по решению Басманного суда столицы.
Ранее Пуресев занимал должность зампредседателя правления банка "БФГ-Кредит". По версии следствия, он участвовал в двух эпизодах растраты в особо крупном размере. Пуресев проходит по делу о похищении из банка 12,9 миллиарда рублей.
Также обвинения предъявлены бывшим сотрудникам кредитного управления банка Михаилу Дорогинину, Алексею Горлину и Юлии Финкельштейн.
Банк "БФГ-Кредит" лишился лицензии в 2016 году по решению Центрального банка РФ. Он входил в 100 крупнейших российских кредитных организаций по величине активов.
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