Полиция возбудила уголовное дело после хищения денег у певца Юрия Лозы

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Мошенники похитили деньги у артиста Юрия Лозы, когда он пытался снять квартиру в Крыму. По данному факту столичная полиция возбудила уголовное дело, сообщает Агентство "Москва".

"За аренду жилья Лоза перевел на банковский счет 11 тысяч рублей, после чего оказалось, что никакой квартиры нет, а мошенники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовно дело по статье "Мошенничество", – рассказал источник в правоохранительных органах.

Артист узнал, что стал жертвой мошенников, только когда уже приехал в Крым. На своей странице в Facebook он написал, что подал заявление в полицию, но из-за недостающих сведений о банковском переводе там не стали возбуждать уголовное дело.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали уроженца Центральной Африки, который подменял купюры на фальшивки, используя отработанную "магическую" схему. Мужчина был задержан на Хорошёвском шоссе, где пытался похитить 22 миллиона рублей у очередного клиента. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.