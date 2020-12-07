В Подмосковье задержали подозреваемых в краже машин у предпринимателя

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В Люберцах неизвестные избили предпринимателя и украли у него три автомобиля и телефон. Сумма материального ущерба составила один миллион рублей, сообщают "Дни.ру".

Согласно данным МВД по Подмосковью, в полицию обратился 39-летний бизнесмен. Он заявил, что в его офисе в Котельническом проезде на него напали трое вооруженных мужчин.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой" и задержала подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте от 31 года до 46 лет.

Во время следственных действий на территории промзон нашли и изъяли две украденных машины, одна из них была разобрана. Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже дорогих сумок у жительницы столицы. Им оказался 22-летний безработный.