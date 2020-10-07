Мужчина украл у москвички сумки на 17 млн рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже дорогих сумок у жительницы столицы. Им оказался 22-летний безработный сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

Уточняется, что с заявлением о краже в правоохранительные органы обратилась 51-летняя жительница района Раменки. Общая сумма ущерба составила более 17 миллионов рублей.

"Пропажу сумок дорогостоящих брендов заявительница обнаружила, когда вернулась домой в свою квартиру на Мичуринском проспекте", – сообщили в полиции.

По информации полиции, предполагаемый злоумышленник украл сумки, будучи в гостях у родственницы заявительницы. Мужчина оставлен под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестные украли украшения из квартиры пенсионерки в центре Москвы. Общая сумма материального ущерба составила 900 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Кража в крупном размере".

Также сотрудники полиции задержали москвича, которого подозревают в квартирной краже на юго-западе столицы. Он украл из квартиры, расположенной на Островитяновской улице, ювелирные украшения, общая стоимость которых составила семь миллионов рублей.