Украшения на 900 тыс рублей похитили из квартиры пенсионерки в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестные украли украшения из квартиры пенсионерки в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что в полицию обратилась женщина 1957 года рождения с заявлением о краже ювелирных украшений по адресу Ксеньинский переулок, дом 3. Оказалось, что злоумышленники забрались в квартиру с помощью металлической лестницы.

Общая сумма материального ущерба составила 900 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Кража в крупном размере".

Ранее сотрудники полиции задержали москвича, которого подозревают в квартирной краже на юго-западе столицы. Он украл из квартиры, расположенной на Островитяновской улице, ювелирные украшения, общая стоимость которых составила семь миллионов рублей.

